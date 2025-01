La fun-bike Honda Monkey si rinnova per il 2025

La fun-bike compatta per eccellenza di casa Honda, la piccola Monkey 125, è pronta per rinnovarsi con la sua versione 2025. Confermata la base tecnica e lo stile retrò, con l'efficiente motore raffreddato ad aria di 125 cc, adesso omologato Euro5+, il cambio a 5 rapporti, il telaio in acciaio, la forcella rovesciata, le ruote da 12" e l'ABS.

Nata nel 1961, l'Honda Monkey ha avuto il suo periodo di maggior successo, diventando un'icona alla moda, negli anni Settanta. Sviluppato originariamente come moto giocattolo da 49 cc per un parco divertimenti di Tokyo (Tama Tech), diventò talmente popolare che ne fu realizzata una versione da strada, esportata inizialmente in America e in Europa nel 1963.

Introdotto in Europa nel 2018 nella cilindrata di 125 cc con cambio manuale a 4 marce, il modello è stato poi aggiornato nel 2022 passando al cambio a 5 marce. Invariata nella meccanica, Monkey affronta il 2025 con colorazioni aggiornate, sempre all'insegna del divertimento su due ruote.

Sul mercato italiano sono disponibili due colorazioni, il Millenium Red e il Turmeric Yellow, entrambi con telaio e forcellone in tinta con la carrozzeria. Il caratteristico motore a 2 valvole raffreddato ad aria di 125 cc è capace di 9,4 CV di potenza e 10,7 Nm di coppia. Per il massimo della sicurezza, l'ABS a canale singolo sfrutta i dati della piattaforma inerziale.

Tanti gli accessori originali Honda disponibili, compresi il portapacchi posteriore cromato, la borsa laterale con supporto, la presa di ricarica USB e le manopole riscaldabili. La praticità, poi, aumenta con l'adozione dell'orologio e dell'indicatore di marcia opzionali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA