Honda Super Cub si aggiorna tra tecnologia e design

Honda Super Cub, con una storia che affonda le sue radici nel 1958 e del quale sono state vendute oltre 100 milioni unità, si aggiorna al 2025 con l'omologazione Euro5+ grazie al suo motore raffreddato ad aria. A caratterizzare il modello, il cambio a quattro rapporti con frizione centrifuga automatica, un pratico design a 'pedana' centrale e ciclistica a ruota alta.

Confermato il commutatore di avviamento con Smart Key, mentre per il 2025 arriva anche una colorazione esclusiva, su due toni, che richiama lo stile del modello originale del '58, quando il primo Super Cub C100 fu lanciato in occasione del 10° anniversario di Honda, progettato da Soichiro Honda e da Takeo Fujisawa.

Sotto la sella batte il robusto motore monocilindrico ad iniezione elettronica raffreddato ad aria, unito alla nuova diagnostica di bordo OBD22, al catalizzatore migliorato e ai parametri rivisti dell'ECU, che permette al Super Cub C125 di ottenere l'omologazione Euro5+.

Il propulsore produce una spinta lineare e un'efficienza che permette di percorrere 66,7 km/l (ciclo medio WMTC). Il cambio a 4 rapporti con frizione centrifuga automatica completa la dotazione tecnica. Pensato come scooter comodo e pratico, Super Con C125 mantiene la sella biposto, le pedane passeggero e un settaggio delle sospensioni pensato per un maggiore comfort in sella nel contesto urbano.

Lo scooter può essere personalizzato grazie ai nuovi accessori della gamma Accessori Originali Honda che includono la presa di ricarica USB e le manopole riscaldabili. Per il 2025 il Super Cub C125 è disponibile nelle colorazioni Pearl Bosphorus Blue e Pearl Sugarcane Beige.



