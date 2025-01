e-Address è il primo scooter BEV di Suzuki

In occasione del Bharat Mobility Global Expo 2025, che si è tenuto dal 17 al 22 gennaio a Nuova Delhi, in India, Suzuki ha annunciato l'arrivo di e-Address, ovvero il primo scooter elettrico della casa di Hamamatsu.

Questo modello sarà prodotto da Suzuki Motorcycle India Private Limited, filiale di Suzuki per la produzione e la vendita di motocicli in India.

Entro il 2030 Suzuki introdurrà diversi modelli BEV secondo il piano di strategia sulla neutralità carbonica e oltre ai modelli elettrici, attraverso le soluzioni 'ìMulti-Pathway', la casa giapponese proporrà tecnologie tra cui e-fuel, motori a idrogeno e biocarburanti.

Suzuki e-Address rappresenta una novità per il marchio, essendo il primo veicolo a due ruote BEV di Suzuki, pensato per essere pratico ma con stile offrire un'adeguata autonomia di guida. La produzione inizierà a marzo 2025 e le vendite partiranno da aprile 2025 in India, per poi proseguire con le esportazioni verso gli altri Paesi.

Tra le caratteristiche dello scooter spiccano la batteria al litio-ferro-fosfato, che garantisce un buono spazio di stivaggio sotto la sella e permette un'accelerazione silenziosa e fluida, tipica dei veicoli elettrici. Il nuovo telaio leggero e altamente rigido, poi, facilita la manovrabilità, offrendo un'ottima agilità.

Suzuki e-Address dispone anche di un sistema di frenata rigenerativa che converte l'energia cinetica durante la decelerazione e di una modalità di retromarcia utile negli spazi di parcheggio stretti.

Tre le modalità di guida tra le quali scegliere, compresa la 'Eco' che ottimizza il consumo di energia permettendo di percorrere una distanza maggiore con la stessa carica della batteria o quantità di carburante. L'e-Address si distingue anche per il design dei fari a LED e la luce di posizione a che percorre il centro del frontale.



