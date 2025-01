Prebooking per Aprilia Tuareg Rally e Guzzi Stelvio Duecento

Nuovi arrivi in casa del Gruppo Piaggio, che ha aperto il prebooking per la nuova Aprilia Tuareg Rally e per la Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo. La novità di casa Aprilia è la versione votata alla massima performance in fuoristrada e il suo prebooking online è attivo fino al 24 febbraio. Ordinabile online anche la speciale Stelvio, versione speciale in edizione limitata e numerata dell'adventure dell'Aquila.

Per aggiudicarsi uno dei primi esemplari della nuova Tuareg Rally, sviluppata sulla base dell'esperienza di Aprilia Racing con la Tuareg da competizione, è sufficiente collegarsi al sito Aprilia.Com, scegliere un concessionario della rete Aprilia e fissare un appuntamento. Aprilia Tuareg Rally è proposta al prezzo di 13.999 Euro.

La nuova Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo è la versione speciale in edizione limitata e numerata della moto adventure della casa di Mandello del Lario, pensata per il viaggio e che porta il nome del celebre passo montano. E' stata realizzata in soli 2.758 esemplari, a evocare la quota del celebre valico alpino, aperto al traffico nel1825 e meta di riferimento per ogni appassionato motociclista.

Stelvio Duecento Tributo si distingue per la colorazione dedicata e il ricco equipaggiamento di serie votato all'avventura ed è proposta al prezzo di 18.799 Euro.



