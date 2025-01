Ducati al Motor Bike Expo all'insegna di Scrambler

Sarà una partecipazione che avrà come protagonista il mondo Scrambler, quella di Ducati al Motor Bike Expo 2025, al via nei prossimi giorni a Veronafiere.

All'interno dell'area Ducati, infatti, gli appassionati potranno vedere dal vivo l'intera gamma, incluse le novità presentate con la Ducati World Première 2025.

Tra i nuovi modelli, ci saranno anche gli Icon Dark e Full Throttle, oltre alla speciale Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition, moto da collezione in edizione limitata a 500 esemplari numerati, disegnata in collaborazione con Rizoma per celebrare i 10 anni della Land of Joy di Scrambler.

Per la prima volta in Italia sarà poi esposto allo stand il concept CR24I, disegnato dal Centro Stile Ducati e presentato lo scorso maggio al Bike Shed Show di Londra. Si tratta di uno Scrambler in stile Café Racer, pensato per reinterpretare elementi dei modelli storici Ducati, in chiave contemporanea.

A Verona non mancherà nemmeno l'opportunità, per gli appassionati, di provare lo Scrambler Nightshift nell'area esterna della fiera. Per gli amanti del viaggio su due ruote, sarà invece possibile provare la nuova Multistrada V4 S, così come la DesertX Rally.



