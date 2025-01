Motor Bike Expo al via venerdì tra novità e appuntamenti

Sarà un'edizione all'insegna delle numerose presenze sul fronte dei marchi motociclistici, quella di Motor Bike Expo al via nei prossimi a Veronafiere. Durante la tre giorni di evento, in programma alla Fiera di Verona dal 24 al 26 gennaio, saranno infatti numerose le case che per l'occasione si presenteranno tra i padiglioni, tra eventi e novità di prodotto.

Il Motor Bike Expo, sarà l'occasione per Aprilia e Moto Guzzi per festeggiare un anno di trionfi e per presentare le ultime arrivate nella gamma dei due marchi. Per Aprilia e i suoi piloti sarà anche l'occasione per festeggiare un anno di trionfi nelle gare offroad.

Sabato 25 gennaio, a partire dalle 11, allo stand Aprilia (Pad 6) ci saranno anche il sei volte campione del mondo Max Biaggi, il pilota e tester MotoGP Lorenzo Savadori e Massimo Rivola AD di Aprilia Racing. Con loro, anche il Team Aprilia Tuareg Racing all'Africa Eco Race.

A Verona ci sarà anche Suzuki con le due novità DR-Z4S e la Supermotard DR-Z4SM. Sullo stand sarà presente l'intera gamma Suzuki nelle nuove colorazioni 2025. Nell'area dedicata al racing di Suzuki, saranno esposte le moto del Trofeo Monomarca GSX-8R Cup accanto alla SWIFT 8R la versione con livrea esclusiva one-shot della celebre e compatta autovettura della gamma Suzuki, che richiama lo spirito della GSX-8R Cup.

BMW Motorrad, invece, sarà al Motor Bike Expo di Verona con una serie di novità di prodotto in anteprima esclusiva. Sullo stand di quasi 500 mq della casa tedesca, spiccherà la nuova BMW R 12 S, al suo debutto in Italia. Questo modello rende omaggio alla storica e leggendaria moto da corsa degli anni '70, la R 90 S, combinando un design dal fascino retrò con le più avanzate tecnologie moderne.



Gennaio a Verona vuol dire Motor Bike Expo, la grande rassegna dei motociclisti che anche quest'anno dal 24 al 26 porterà a Veronafiere motociclisti, appassionati e operatori da tutta Italia e da tutto il mondo. Tre giorni all'insegna della passione delle due ruote, dove convivono i più grandi marchi di moto del mondo, il custom, i viaggi, gli spettacoli, e tutto il "mood" di questo mondo fantasioso, fatto di sport, abbigliamento, cultura, appartenenza e divertimento. L'edizione di quest'anno, la numero 17, è la più grande mai realizzata, con 700 espositori su 120.000 metri quadrati, 200 ore tra spettacoli ed esibizioni, 100 eventi. Sono in mostra oltre 3000 moto: tra le cose da vedere, oltre alle anteprime dei 33 Marchi delle case costruttrici mondiali, 60 modelli custom personalizzati dai più grandi artisti della moto, tra le più belle al mondo. "Qui ci sono i grandi nomi delle moto e i campioni - hanno sottolineato i fondatori della manifestazione, Francesco Agnoletto e Paola Somma - saranno presenti tutti i brand internazionali del settore custom. Ma ci sono anche le scuole guida per le donne e i bambini, le iniziative per gli istituti tecnici, il customer, il vintage: un appuntamento irrinunciabile per chiunque vive, lavora o si emoziona nel mondo della moto". "Motor Bike Expo - ha aggiunto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo - rappresenta una tappa fondamentale che, anno dopo anno, inaugura il calendario fieristico di Verona. L'edizione 2025 si presenta al pubblico di professionisti e appassionati ricca di novità, confermando l'internazionalità e il successo di un format davvero unico nel suo genere". "Un successo - ha concluso - testimoniato dalle presenze istituzionali attese nella giornata inaugurale, con i ministri Alessandra Locatelli e Daniela Santanché, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e Matteo Zoppas, presidente di Agenzia-IcCE". Tra i personaggi attesi il 9 volte campione del mondo Motocross Tony Cairoli, l'attore veneto Alvise Rigo, il campione di sci Giorgio Rocca, la campionessa del mondo di pallavolo Rachele Sangiuliano, l'artista dei grati Flycat ed il 10 volte campione del mondo F1 nautica Guido Capellini.

