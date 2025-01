Gamma di scooter Yamaha XMax si rinnova per il 2025

La gamma Yamaha Max Sport Scooter si rinnova per il 2025 con il lancio globale dei nuovi modelli XMax, tra una scelta ancora più ampia, specifiche più elevate ed emissioni ridotte. I modelli XMax 125, Xmax 250 e XMax 300 sono stati migliorati grazie a una serie di modifiche significative.

I modelli XMax, lanciati originariamente in Europa nel 2004 e poi introdotti nei mercati asiatici dal 2017, sono tra gli scooter sportivi di maggior successo nelle rispettive categorie.

Oltre 166.000 unità sono state vendute in Europa e le specifiche migliorate per il 2025 sono state sviluppate appositamente per rafforzare ulteriormente il successo del modello.

In particolare, per il 2025 i modelli Tech Max e Tech Max+ sono dotati di un parabrezza regolabile elettricamente che offre i più elevati livelli di comfort di guida e il migliore stile della categoria. Con un movimento verso l'alto/il basso di 95 mm, questo parabrezza elettrico può essere facilmente regolato tramite un interruttore posto sul lato sinistro del manubrio.

Oltre alle specifiche più elevate, i modelli Tech Max e Tech Max+ sono caratterizzati da speciali colorazioni come Ceramic Grey e Dark Magma, abbinate alle loro finiture premium.

Ridisegnato il cruscotto, con il display TFT a colori da 4,2 pollici dotato di funzioni di connettività, mentre il display LCD retroilluminato mostra informazioni chiave del veicolo come velocità, km totali, trip 1 e 2 e altro ancora.

Nel 2025, tutti i modelli XMax saranno poi equipaggiati con un motore omologato EURO5+. Sviluppati con la tecnologia Blue Core Yamaha che riduce le perdite di potenza e incrementa l'efficienza della combustione, i motori XMax 300 cc e XMax da 125 cc offrono una vivace accelerazione unita a prestazioni ecocompatibili.

Spinti dal motore da 300 cc, i modelli XMax 300, XMax 300 Tech e Tech Max+ sono equipaggiati con un nuovo silenziatore con due catalizzatori che assicurano emissioni ridotte. Con una potenza di 20,6 kW, questo scooter sportivo può essere guidato con una patente di guida di classe A2.

Con una potenza erogata di 9,0 kW, i modelli XMax 125, XMax125 Tech Max e XMax 125 Tech Max+ sono ideali per i clienti con patente B che desiderano un'alternativa accessibile all'auto. Dotato di tecnologia Start &Stop, questo motore silenzioso promette prestazioni fluide e controllabili per muoversi in città.

