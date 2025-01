A Stoccarda si apre una mostra sul 'Mito Vespa'

Si apre oggi all'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda la mostra fotografica 'Mito Vespa: La Vespa al cinema'. La mostra mette in luce come l'industria cinematografica si sia appropriata del mito sia davanti che dietro le quinte. Sono esposte locandine di famose celebrità hollywoodiane, a partire dagli anni '60 sedute su una Vespa durante le riprese di film a Roma, fino a produzioni cinematografiche più recenti con la "Vespa" come protagonista.

L'esposizione si chiuderà il 28 aprile.



