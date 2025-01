MotoGp: Martin prende il numero 1, potenziale Aprilia sconfinato

Il campione del mondo della MotoGp Jorge Martin rompe gli indugi e decide di mettere sulla livrea della sua nuova Aprilia il numero 1. "E' stata una scelta facile - rivela lo spagnolo durante la presentazione della moto nella sede di Sky a Milano - perché ho lottato per questo tutta la mia vita. Nel numero 1 ho inserito anche l'89 e le due stelle che rappresentano i due mondiali che ho vinto".

Martin si definisce "entusiasta" per questa nuova avventura: "Il potenziale di Aprilia è sconfinato, vedremo cosa riusciremo a fare. Per me la visita a Noale è stata incredibile. Essere stato lì è stato come il primo giorno di scuola, è stata una visita fantastica e mi sento già parte della famiglia". E sul rapporto con il nuovo compagno di squadra Bezzecchi, Martin è fiducioso: "Sono contento di averlo nel box, abbiamo lottato nel 2018 per il mondiale Moto3 e il nostro rapporto ha faticato un po'. Però ora va tutto bene. Gli auguro il meglio perché vorrebbe dire che le cose sono positive anche per me".

"E' bello avere il campione del mondo al mio fianco, abbiamo un buon rapporto. In passato il rapporto è stato un po' più complicato ma è normale perché eravamo giovani e immaturi. Ha fatto qualcosa di incredibile e per me è un riferimento straordinario. Farò del mio meglio per stargli vicino e provare a batterlo". Lo dice il pilota dell'Aprilia, Marco Bezzecchi, commentando la nuova coppia per la MotoGp dell'azienda di Noale. Una coppia che il brand ambassador di Aprilia e sei volte campione del mondo, Max Biaggi, non ha faticato a definire "la più forte mai avuta". "In Aprilia - aggiunge Bezzecchi durante la presentazione della moto nella sede di Sky a Milano - ho ricevuto un caloroso benvenuto, ci hanno mostrato tutta la sede ed è stato fantastico vedere il lavoro dietro. E' emozionante fare parte di questa famiglia".

