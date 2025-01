Dakar: a Schareina 11/a tappa moto, Sanders 'vede' vittoria

Il motociclista spagnolo Tosha Schareina ha vinto l'undicesima e penultima tappa delle due ruote della Dakar 2025 in Arabia Saudita, accorciata a causa della nebbia, con Daniel Sanders ancora in testa alla classifica generale. La vittoria di Schareina, con il tempo provvisorio di 2 h 12 min 04 sec sulla prova speciale di 112 km attraverso le dune del deserto dell'Empty Quarter, non ha permesso al pilota della Honda, secondo in classifica generale, di raggiungere Daniel Sanders, che è ancora in testa. Con nove minuti di vantaggio in vista dell'ultima tappa di domani, praticamente simbolica, Sanders ha la possibilità di diventare il secondo australiano a vincere la Dakar in moto dopo Toby Price (2016 e 2018). Quanto a oggi, a causa di una nebbia mattutina che ha impedito agli elicotteri dell'organizzazione di decollare, l'11/a tappa è partita con tre ore di ritardo. Le condizioni meteorologiche hanno poi costretto gli organizzatori a interrompere il percorso motociclistico della prova speciale al km 152, rispetto ai 308 inizialmente previsti, per evitare che i piloti dovessero guidare al buio. Il podio di giornata è stato completato dall'argentino Luciano Benavides (KTM) e dal francese Adrien Van Beveren, secondo e terzo rispettivamente a 33 secondi e a 57 da Schareina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA