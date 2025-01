Nasce Peugeot Motocycles Group tra novità e storia

Nuovo passo nello sviluppo strategico di Peugeot Motocycles che diventa Peugeot Motocycles Groupe. La trasformazione è stata pensata per inserire il marchio in un contesto caratterizzato da un'intensificazione della concorrenza in arrivo dal segmento premium o dalle offerte low-cost.

La creazione di Peugeot Motocycles Groupe si accompagna ad una riorganizzazione delle sue gamme di prodotti e servizi costruita intorno ai marchi Kisbee, Django, a complemento del marchio Peugeot Motocycles, come risposta del Gruppo Peugeot Motocycles alla verticalizzazione dei mercati, attraverso offerte differenziate per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.

L'obiettivo dichiarato dall'azienda di questa verticalizzazione è "chiarire il posizionamento e massimizzare l'efficienza commerciale". All'interno della gamma, Kisbee incarna una soluzione urbana leggera, economica e accessibile, mentre Peugeot Motocycles e DAB Motors si concentrano su modelli alto di gamma e tecnologicamente innovativi.

I marchi Django e BSA Motorcycles, invece, puntano sull'eredità dei marchi, rivisitando modelli, sottolineandone il ricco patrimonio storico. "Questa nuova struttura - hanno commentato dall'azienda - ci permette di rispondere con agilità a molteplici utilizzi: mobilità quotidiana, viaggi di piacere o di lavoro. Ogni marchio incarna una specifica esperienza del cliente, dalla semplicità e l'economicità alle prestazioni, all'innovazione e al prestigio".

