Ktm 790 Duke si rinnova tra tecnologia e design

La Ktm 790 Duke si rinnova per il 2025 tra tecnologia e design. Mantenendo intatte le qualità dinamiche che le sono valse il soprannome di 'The Scalpel - Il Bisturi', il modello guadagna una nuova strumentazione TFT da 5 pollici, nuovi blocchetti al manubrio e un faro più affilato. Il motore bicilindrico LC8c da 95 CV, depotenziabile per essere guidato con patente A2, è ora conforme alla normativa EURO 5+.

Nata nel 2017 la 790 Duke si colloca nel segmento delle naked di media cilindrata e nella sua versione 2025, la nuda di Mattighofen si presenta ancora più affilata e tecnologica, grazie alla nuova cornice attorno al faro e al rinnovato TFT da 5" che porta nuove funzionalità, tutte gestibili dai nuovi blocchetti a manubrio retroilluminati.

La moto è dotata di un ricco pacchetto elettronico di serie, che comprende le modalità di guida Rain, Street e Sport, alle quali si possono abbinare i riding mode opzionali Track e Performance. Con questi ultimi è possibile gestire, per esempio, l'anti-impennata su 6 livelli e il Traction Control su 10 livelli, oppure visualizzare il tempo sul giro e l'angolo di piega attraverso la telemetria riportata sullo schermo.

Il bicilindrico LC8c da 95 CV a 8.000 giri/min che equipaggia la 790 Duke è depotenziabile per essere guidato con patente A2 ed è ora conforme alla normativa EURO 5+. La Ktm 790 Duke 2025 sarà disponibile da aprile presso la rete dei Concessionari Ktm nelle colorazioni Orange e Black al prezzo di 9.230 euro.





