Dakar: Moto, vince ancora l'australiano Sanders

Per la quarta volta in sei giorni di gare al rally Dakar e2025, l'australiano Daniel Sanders ha vinto mercoledì nella categoria motociclistica, precedendo di pochi secondi lo spagnolo Tosha Schareina. La quarta tappa é una "maratona", con 415 km di speciale tra Al Henakiyah e Al Ula in Arabia Saudita. I corridori arrivano in un bivacco base dove non potranno ricorrere alla squadra di assistenza, prima di riprendere la corsa strada domani. Dopo aver condotto quasi tutta la speciale, il 29enne spagnolo (Honda) aveva 2 minuti e 30" di vantaggio su Sanders (KTM) a 32 km dal traguardo e si stava avvicinando alla prima vittoria di tappa della sua carriera. Poi, ha deliberatamente rallentato per lasciarsi sorpassare. "Ho perso due minuti per non dover aprire domani.

Dovevamo stare attenti alla moto, alle gomme, perché è la tappa della maratona e domani abbiamo ancora più di 400 chilometri da fare", ha spiegato Schareina. Il cileno José Ignacio Cornejo Florimo e il francese Adrien Van Beveren sono arrivati ;;3/o e 4/o. Con soli 15" di ritardo su Sanders all'arrivo della tappa, Tosha Schareina ha conquistato il secondo posto nella classifica generale provvisoria, 13'26" secondi dietro l'australiano e davanti al botswanano Ross Branch (Hero).



