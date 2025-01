Garmin svela suo primo sistema radar per moto

Si chiama zūmo R1 Radar il primo primo sistema radar realizzato appositamente per le moto da Garmin. Il sistema, svelato al CES di Las Vegas, offre ai motociclisti un monitoraggio ad alte prestazioni della visuale posteriore e degli angoli ciechi.

Le spie luminose sul manubrio consentono poi ai motociclisti di accorgersi dei veicoli in avvicinamento, mentre le luci laterali posteriori possono aiutare a massimizzare la visibilità dei veicoli vicini. "Siamo entusiasti di portare l'innovativa tecnologia radar ai nostri clienti motociclisti - ha commentato Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia - per i quali la consapevolezza della situazione è fondamentale quando si è in viaggio".

Progettato per diverse soluzioni di utilizzo, il radar zūmo R1 può essere associato all'app mobile zūmo Radar o a un navigatore satellitare per moto zūmo XT2 (acquistabile separatamente). Tra le sue caratteristiche, il Display radar consente una visualizzazione a schermo intero del radar dei veicoli nelle vicinanze.

Il dispositivo invia notifiche audio in caso di avvicinamento di altri veicoli, se abbinato a un casco o a un auricolare compatibile tramite l'app per smartphone zūmo Radar. Le impostazioni semplificate, poi, consentono di effettuare regolazioni rapide delle luci e degli avvisi tramite l'app zūmo Radar.

I motociclisti possono poi decidere a quale distanza vogliono che gli indicatori di direzione segnalino l'avvicinarsi di veicoli nel loro angolo cieco. Il nuovo zūmo R1 Radar, compatto e instancabile sopra o sotto la targa, offre quindi ai motociclisti una nuova modalità per essere visti dagli altri.

Disponibile da subito, Garmin zūmo R1 Radar ha un prezzo di vendita consigliato di 599,99 euro.



