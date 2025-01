Triumph Italia debutta nelle competizioni off-road

Si chiama Triumph Motorcycles Italia Racing, il team creato da Triumph Motorcycles Italia in partnership con Jolly Enduro Team e che segnera' il debutto assoluto nelle competizioni internazionali e nazionali off-road da parte della filiale italiana del marchio britannico.

A partire dalla stagione 2025, il team Triumph Motorcycles Italia Racing sarà infatti impegnato in un programma sportivo che vedrà il debutto nel Paulo Duarte FIM EnduroGP World Championship, oltre che nei Campionati Assoluti D'Italia Enduro e al FIM International Six Days of Enduro, in programma a Bergamo dal 24 al 29 agosto 2025.

La nascita di Triumph Motorcycles Italia Racing diventa un tassello della strategia di Triumph Motorcycles in ambito off-road, avviata nell'autunno del 2023 con la presentazione della TF 250-X, la prima moto da MX della Casa di Hinckley prodotta dopo oltre 120 anni di storia.

Al debutto assoluto nel FIM MX2 Motocross World Championship 2024, Triumph Racing e la TF 250-X hanno ottenuto il quinto posto nella classifica piloti con Mikkel Haarup, con risultati promettenti conseguiti anche nel Monster Energy AMA Supercross Championship.

"Per Triumph Motorcycles Italia - ha commentato Andrea Buzzoni, general manager di Triumph Motorcycles Italia - si tratta dell'esordio assoluto nel mondo delle competizioni e, nello specifico, di una scelta significativa verso il consolidamento della reputazione del brand Triumph anche in ambito off-road. Una scelta coraggiosa quella di partecipare da subito ad un Campionato Mondiale che sottolinea la nostra passione e la voglia di metterci in gioco".



