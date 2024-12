Aprilia Tuareg Racing pronta per Africa Eco Race 2025

La sfida dell'Africa Eco Race 2025 si avvicina per il Team Aprilia Tuareg Racing. L'evento prenderà il via ufficiale il 28 dicembre da Montecarlo e dopo il debutto vincente dello scorso anno, Aprilia Tuareg Racing parte con l'ambizioso obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2024.

Il campione in carica, Jacopo Cerutti, cercherà di replicare i successi dell'edizione 2024, quando ha vinto al debutto. Ad affiancarlo ci saranno Francesco Montanari, che aveva già partecipato all'edizione 2024 e la giovane promessa Marco Menichini, al debutto sulla Tuareg Rally nella classe Junior, riservata agli Under 25.

Dopo il via con la classica passerella di presentazione a Montecarlo sabato 28 dicembre, moto e mezzi si imbarcheranno verso il continente africano per l'inizio delle 12 tappe.

L'Africa Eco Race 2025 partirà da Tangeri il 31 dicembre e si concluderà il 12 gennaio al Lago Rosa di Dakar.

Il percorso di questa sedicesima edizione prevede un totale di 5.903 km, di cui 3.572 km di prove speciali, attraversando Marocco, Mauritania e Senegal.

Nel 2024, in preparazione all'Africa Eco Race, le Aprilia Tuareg, sviluppate in collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, hanno dominato la scena dei rally raid a livello nazionale e internazionale.

Tra i successi spiccano il titolo nella classe G-1000 del Motorally, la vittoria nella classe M6 dell'Hellas Rally Raid e il trionfo alla Baja Aragón nella categoria pluricilindrica, sempre con Jacopo Cerutti. "Il sogno sarebbe vincere di nuovo - ha commentato Cerutti - nonostante ci siano di mezzo quasi 4.000 km di speciali molto impegnative, dove tutto può succedere".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA