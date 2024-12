Savadori confermato collaudatore ufficiale Aprilia Racing

Il ruolo di collaudatore ufficiale per Aprilia Racing è stato confermato a Lorenzo Savadori anche per le stagioni MotoGP 2025 e 2026. Il pilota italiano, parte integrante del progetto Aprilia Racing in MotoGP, continuerà quindi il lavoro di sviluppo della RS-GP, con l'intero programma dei test, ufficiali e privati, oltre ad una serie di partecipazioni come wild card nel Motomondiale.

La collaborazione tra Aprilia Racing e Lorenzo Savadori è iniziato nel 2015 con il titolo nella FIM Superstock 1000 in sella alla Aprilia RSV4 RF e proseguito poi nel Mondiale Superbike. Nel 2020, Savadori ha assunto il ruolo di collaudatore Aprilia Racing in MotoGP, contribuendo alla crescita della RS-GP.

Savadori, oltre al lavoro sulla RS-GP per la MotoGP, continuerà anche lo sviluppo di tutti i prodotti 'pronto pista' della casa di Noale, per rendere disponibili a tutti gli appassionati non solo le prestazioni ma anche la tecnologia delle moto da corsa.

"Sono molto felice di proseguire questa avventura - ha commentato Savadori - e di continuare il mio lavoro insieme ad Aprilia Racing per le prossime due stagioni. Negli ultimi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono certo che continueremo a migliorare sempre di più. La nostra crescita è stata costante, passo dopo passo, con un obiettivo ben chiaro sempre in mente: contribuire a portare le RS-GP ai vertici della MotoGP".

