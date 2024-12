16enne Guido Pini nel mondiale in Moto3 nel 2025

Il giovanissimo toscano Guido Pini, 17 anni il prossimo gennaio, disputerà nel 2025 la Moto3 del Motomondiale, categoria che disputa le sue gare negli stessi weekend della Motogp. Pini correrà per il team Liqui Moly Dynavolt Intact Gp con cui ha firmato un contratto di un anno e affiancherà lo spagnolo David Munoz, pilota più esperto con oltre due anni di permanenza nella categoria.

Pini, dopo aver vinto la European Talent Cup nel 2022 e aver ottenuto i suoi primi podi sulla scena internazionale nella Red Bull Rookies Cup nel 2023, nella stagione appena conclusa ha conquistato tre vittorie e due secondi posti nel Campionato mondiale junior. ''Sono veramente grato alla squadra perché fino alla fine non sapevo se avrei potuto correre in Moto3 - ha spiegato il giovane talento italiano - ma loro mi hanno aspettato fino a dicembre e per questo sono felicissimo''.

Infatti solo grazie al secondo posto ottenuto nella Junior gp, al pilota toscano è stata concessa l'autorizzazione per correre da minorenne nel motomondiale.

"Ancora non riesco a crederci soprattutto dopo l'infortunio che a inizio stagione mi ha lasciato fermo 10 settimane - ha raccontato - e quindi pensavo che l'impresa sarebbe stata veramente difficile. E invece abbiamo fatto una seconda parte di stagione incredibile, sono arrivate le vittorie e ci siamo lasciati trascinare dall'onda dei risultati. Avrò un compagno forte ed esperto della categoria? Avere un compagno di squadra che ti batte può anche dare fastidio, ma avere accanto uno che va forte può anche essere uno stimolo. Magari mi potrà essere una spinta per aiutarmi a crescere più velocemente". "Di sicuro sarà specialissimo il Gran premio d'Italia al Mugello - ha concluso Pini che abita a Scarperia (Firenze), il paese dove c'è il circuito - Non vedo l'ora, sarà un weekend 'strano', ci sarebbero tanti aggettivi per descriverlo. Fino ad ora ho sempre visto il mio gp di casa dagli spalti o comunque fuori dalla pista e adesso esserci dentro sarà veramente emozionante''.

Il team manager Peter Öttl è felice e fiducioso del nuovo acquisto: ''In Guido Pini abbiamo trovato esattamente il giovane pilota di talento che vogliamo far crescere nel nostro team - ha spiegato - Le sue prestazioni nel Campionato mondiale junior sono state impressionanti e siamo convinti che sarà una valida aggiunta al fianco di David Muñoz''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA