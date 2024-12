Kymco Skytown 125, lo scooter pensato per le città

Si chiama Skytown 125 il nuovo scooter progettato da Kymco per affrontare la città e il traffico più intenso con consumi contenuti. Lo scooter è stato pensato e realizzato per essere venduto su diversi mercati e punta su prestazioni elevate grazie al nuovo motore omologato Euro 5+.

Già disponibile dai rivenditori nella versione da 125cc, Skytown è caratterizzato da linee tese e un design che mette in evidenza il suo carattere dinamico, sottolineato dall'illuminazione a LED integrata nello scudo anteriore. I fianchi sono snelli e si raccordano alla parte posteriore che mostra un design con la coda che integra la fanaleria posteriore a LED.

Il tutto è pensato per avere ingombri contenuti e per muoversi più facilmente nel traffico cittadino. La sella è ampia e confortevole per viaggiare in due, sotto si apre un vano molto ampio in grado di accogliere il casco una volta arrivati a destinazione. Il parcheggio è facilitato dal cavalletto centrale che offre un appoggio sicuro. Il motore da 125 CC raffreddato ad aria di Skytown 125 è completamente nuovo è interventi specifici hanno reso più efficace il raffreddamento, a tutto vantaggio dell'affidabilità e della vita media del propulsore, anche quando sottoposto ad un uso particolarmente intenso.

Tra le novità, il nuovo albero a camme con design asimmetrico, progettato per ottenere prestazioni brillanti e ridurre al tempo stesso consumi ed emissioni. Omologato Euro 5+, il nuovo motore 125 CC ha una potenza massima di 8,2 kW (pari a circa 11,2 CV) a 8.500 giri, con una coppia massima di 10,6 Nm a 6.500 giri.

Il nuovo Skytown 125 si guida con la patente A1-B ed è già disponibile al prezzo di listino 2.990 euro in colorazione Nero Allione.



