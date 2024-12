La Ducati Panigale diventa un modellino della Lego

La settima generazione della Ducati Panigale diventa anche un modellino della Lego, andando a replicare - ma in scala più grande - una collaborazione già vista qualche anno fa tra la casa bolognese e l'azienda dei mattoncini. Lo ha annunciato l'ad Claudio Domenicali e il modellino faceva mostra di sé anche nella conferenza stampa che ha aperto l'evento Campioni in festa a Bologna per festeggiare i successi sportivi della Rossa di Borgo Panigale.

"Credo che Lego per tutti gli appassionati di modellismo sia uno standard altissimo", ha detto Domenicali, spiegando che, dopo il vecchio modellino, con l'arrivo della settima generazione "abbiamo pensato di poter replicare e di poterlo fare un po' più grande". Il risultato è "una bellissima Panigale in mattoncini con tutto il motore perfettamente funzionante. Per chi è appassionato di meccanica è un gioco molto bello".



