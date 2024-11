Pirelli presenta Diablo Powercruiser e Mx32 Mid Soft

Pirelli ha annunciato l'arrivo nel 2025 di Diablo Powercruiser e Scorpion Mx32 Mid Soft, due nuovi pneumatici che andranno ad arricchire l'offerta della gamma per motociclette. Il primo dei due rappresenta la linea Custom-Touring di pneumatici Pirelli ad alte prestazioni concepita per alcuni modelli selezionati di Cruiser sportive e Bagger.

Con Diablo Powercruiser Pirelli si rivolge sia ai possessori delle nuove Cruiser e Bagger V-Twin, moto caratterizzate da accelerazione bruciante e divertenti da guidare, diventate nel tempo più prestazionali in termini di coppia erogata e di maneggevolezza, sia ai customizzatori.

Il nuovo arrivato entra a pieno titolo a fare parte della famiglia di prodotti sportivi Diablo perché incarna il DNA sportivo di Pirelli combinandolo con lo spirito del mondo custom. Grazie al comportamento sportivo, in termini di aderenza e maneggevolezza, questo pneumatico permette di sfruttare al massimo le potenzialità delle moto custom più muscolari.

I nuovi Diablo Poercruiser vantano una spalla slick, per migliorare le prestazioni sull'asciutto, mentre al centro del battistrada è presente il disegno del Flash tipico dei prodotti sportivi Pirelli. I nuovi pneumatici saranno disponibili a partire da marzo 2025 nelle principali misure per bagger e cruiser americane.

Il nuovo Scorpion Mx32 Mid Soft è invece il pneumatico per gare di motocross successore del prodotto Pirelli più vincente nel Campionato Mondiale FIM Motocross. Ѐ stato sviluppato grazie alla pluridecennale esperienza di Pirelli nella massima competizione motocross ed è completamente nuovo rispetto al suo predecessore.

I nuovi pneumatici per il motocross faranno il loro debutto ufficiale nel prossimo Mondiale equipaggiando le moto di alcuni dei più grandi campioni di questo campionato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA