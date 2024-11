Benda Motorcycles punta su consolidamento in Europa

Dopo la recente partecipazione a EICMA 2024, Benda Motorcycles punta ora sui nuovi modelli, prossimi al debutto, ovvero Napoleonbob250 e LFC700 Pro. Il Napoleonbob250 otterrà la certificazione E5+ tra novembre e dicembre, mentre da dicembre tutti i modelli Benda distribuiti in Europa saranno conformi agli standard di sicurezza e ambientali grazie alla certificazione E5+.

"Con la certificazione E5+ per tutti i nostri modelli e la creazione di Benda Europe GmbH - ha dichiarato Libo Liu, direttore generale e direttore del design di Benda Motor Europe - stiamo gettando le basi solide per diventare protagonisti nel mercato europeo. Il successo ottenuto a EICMA dimostra il fascino delle nostre motociclette, che combinano innovazione, design distintivo e attenzione alle esigenze locali".

Tra le iniziative chiave del brand, anche l'organizzazione del primo Global Dealers Day, un evento strategico che ha riunito i principali concessionari internazionali. Questo incontro ha migliorato la comunicazione tra i partner globali di Benda e la sede centrale in Cina.

Un altro passo cruciale nel percorso di espansione di Benda è stata la fondazione, nell'ottobre 2024, di Benda Europe GmbH a Salisburgo, Austria. Benda Europe fungerà da centro di coordinamento per le operazioni di distribuzione e supporto del brand in tutto il continente, supportato da showroom dedicati a mostrare l'identità del brand e offrire ai motociclisti europei un punto di riferimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA