Ducati e LEGO insieme per set Technic Ducati Panigale V4

Ducati e il Gruppo LEGO hanno presentano il nuovo set Technic Ducati Panigale V4 S, ovvero una riproduzione in mattoncini della 'Wonder Engineered', settima generazione delle supersportive di Borgo Panigale, svelata lo scorso luglio nel contesto del World Ducati Week.

Dall'unione tra il DNA di Ducati e quello di LEGO Technic nasce questo modello in scala 1:4 (dimensioni: 30x43x15 cm) della Panigale V4 S, ovvero la moto che eredita il maggior numero di soluzioni tecniche frutto dell'esperienza maturata da Ducati Corse nei principali Campionati Mondiali.

Il set LEGO Technic è un tributo a questa moto e permette agli adulti appassionati di modellismo e motori di vivere un'esperienza di costruzione immersiva. Infatti, tutti i dettagli si fanno notare per il loro realismo, tra sospensioni anteriori e posteriori, testare lo sterzo e scoprire il cambio a pedale che simula perfettamente la meccanica della Ducati.

Con il suo colore Rosso Ducati e i dettagli realistici del motore V4 e della ciclistica, il set ricrea fedelmente la silhouette e le sofisticate soluzioni tecniche della moto originale e invita tutti a scoprire i segreti del mondo della meccanica Ducati.

"Siamo molto contenti di rinnovare la nostra collaborazione con LEGO - ha commentato Alessandro Cicognani, licensing, merchandising & corporate sponsorship Manager di Ducati - che, come Ducati, attraverso i propri prodotti fa vivere esperienze uniche ed emozionanti".



