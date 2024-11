Una nuova Bmw special su due ruote per Brad Pitt

Una nuova moto custom per Brad Pitt, da sempre appassionato di due ruote costruite su misura e che da qualche tempo può girare per le strade di Los Angeles con una nuova Bmw R80 realizzata per l'attore da Roughchild Moto.

La due ruote realizzata per Pitt è stata sviluppata attorno ad un motore R100RS da 1000 cc ricostruito per l'occasione.

Nuove anche le sospensioni anteriori e posteriori, firmate Öhlins, così come le pinze freno Brembo. Il risultato ottenuto con le modifiche parlano di una maggiore velocità, una migliore gestione della guida e una frenata più pronta rispetto all'originale. La serie R80, lanciata dalla casa dell'Elica nel 1976, è diventata negli anni un modello rinomato per affidabilità e versatilità, in particolare con la R80 G/S che si è fatta conoscere anche per i suoi molteplici successi nei rally. Solide basi, quindi, per il lavoro di Roughchild Moto, fondata da Robert Sabel nel 2014 e specializzata nella creazione di moto Bmw personalizzate.

La realizzazione della 'special da parte del customizzatore è iniziata da un esemplare R80 del 1985, il cui motore è stato sostituito con un più potente 1000cc, con teste aggiornate, una nuova coppia di pistoni e carburatori SmartCarb. Insieme al sistema di scarico aggiornato, la custom entrata nel garage di Brad Pitt arriva a sviluppare 73 CV.



