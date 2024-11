Torna in scena il trofeo Pro Honda CBR600RR Cup

Torna in Italia il trofeo Pro Honda CBR600RR Cup by Improve, che si rinnova nella formula e con la base tecnica della CBR600RR HRC. I protagonisti del trofeo saranno i piloti che potranno confrontarsi in una competizione che vede tutti a bordo della stessa moto, con le stesse specifiche tecniche e con una formula pensata per far risaltare le doti del pilota.

Il regolamento sviluppato per il trofeo è molto semplice e non lascia spazio a particolari e costose preparazioni della moto, lasciando però libertà di personalizzare parametri oggi molto importanti nelle corse, come la risposta dell'acceleratore, il freno motore ed altro.

Con questo regolamento, tutti i piloti, avendo la stessa base tecnica, potranno dimostrare il loro valore e la loro sensibilità nella messa a punto della moto. Per le gomme, il fornitore unico è Dunlop ed è prevista una limitazione del numero di pneumatici utilizzabili, per calmierare i costi ed equiparare le prestazioni.

In aiuto a tutti i piloti ci sarà il supporto tecnico dell'organizzazione e degli sponsor, che grazie all'esperienza maturata nei campi di gara, aiuteranno ogni pilota a trovare il giusto set‑up per esprimere il proprio potenziale. Dal punto di vista economico sono previste agevolazioni sull'acquisto del materiale necessario al trofeo, nell'ottica di calmierare i costi.

Il Pro Honda CBR600RR Cup by Improve si svilupperà nelle date del CIV 2025 su cinque gare, di cui una doppia. Le moto disponibili sono 30 e verranno consegnate già 'pronto gara', complete di tutto. Il prezzo, comprensivo di iscrizione ed acquisto moto Honda CBR600RR HRC con kit completo è di 27.490 euro.

