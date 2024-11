BMW Concept F 450 GS, uno studio per giovani vicino a realtà

Con la concept F450 Gs i tedeschi di Bmw Motorrad anticipano nel design quelle che sarà una nuova serie di due ruote, destinata a inserirsi tra G310 e F800/900.





Guidabile con patente A2, questa "piccola" GS rappresenta lo studio di una moto di media cilindrata da 48 Cv, accessibile per prezzo anche ai giovani e adatta al fuoristrada. Si tratta di un progetto già in fase molto avanzata che, anticipano dalla Germania, è quasi pronto a entrare in produzione, annunciata per il 2025.

"Ciò che ci premeva particolarmente nello sviluppo della nuova Bmw Concept F 450 GS era - chiarisce Sepp Mächler, product manager della Casa dell'Elica - ottenere la migliore maneggevolezza per questo segmento e combinarla a prestazioni elevate e a un'ottima accessibilità. Il piacere di guida, sia su strada sia in fuoristrada, è una priorità assoluta per questa Bmw GS A2". Equipaggiata con un bicilindrico in linea completamente nuovo, con una ciclistica orientata all'off road, la F 450 GS presenta come colore di base il Racing blue metallic ed è caratterizzata dalla combinazione di colori blu, bianco e rosso ispirata alla R 1300 Gs Trophy. Un'accensione inedita, 48 Cv, un'elevata coppia motrice ai bassi regimi sono alcune delle caratteristiche del nuovo propulsore, insieme alle dimensioni compatte e all'elevato rapporto cilindrata-potenza, ottenuto facendo ampio ricorso a materiali leggeri, come il magnesio.

Per quello che riguarda il telaio, questa concept Bmw Motorrad presenta caratteristiche interessanti. "Siamo riusciti ad avviare lo sviluppo di questo veicolo partendo da zero - spiega Marc Weber, capo ingegnere progetto -. L'obiettivo era garantire un'eccellente capacità di guida in fuoristrada e, al tempo stesso, una maneggevolezza agile e precisa su strada. Di conseguenza, la Concept F 450 GS è dotata di una forcella a steli rovesciati completamente regolabile e di un ammortizzatore con smorzamento in funzione del carico, attingendo a tecnologie provenienti dal rally e dallo sport enduro. Grazie all'uso mirato di una costruzione leggera e di altre soluzioni all'avanguardia, possiamo creare un veicolo straordinariamente leggero, vicino al requisito di peso minimo della classe A2 di 175 kg".

Il sistema Bmw Connectivity abbinato allo schermo da 6,5 pollici permette di collegare la moto allo smartphone e ad altri accessori.

Sulle caratteristiche del modello di serie che deriverà da questo studio non ci sarà "alcun compromesso - precisa Johann Simon, project manager della Concept F 450 GS -. Seguendone l'orientamento decisamente sportivo e off-road, realizzeremo una moto il più fedelmente possibile a questo concept. Regoleremo solo l'altezza della sella per migliorarne l'accessibilità e la maneggevolezza. In alternativa alle ruote a raggi incrociati - da 19 pollici all'anteriore e 17 pollici al posteriore, ndr -, si possono anche immaginare ruote in alluminio pressofuso, leggere ma altamente resistenti".

