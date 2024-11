Grande folla a Eicma, torna in pista Casey Stoner

Una grande folla di appassionati delle due ruote sta rimpiendo i padiglioni di Fieramilano per la penultima giornata di Eicma, l'Esposizione internazionale Ciclo Motociclo e Accessori che celebra quest'anno la sua 81/a edizione con 770 espositori provenienti da 45 Paesi e 2163 marchi rappresentati. L'evento della giornata è il ritorno in pista dopo 12 anni di Casey Stoner: il pilota australiano due volte campione mondiale nella MotoGp parteciperà alla Champions Charity Race, una gara a inseguimento a eliminazione diretta, il cui ricavato sarà devoluto ad Abio, l'Associazione per il bambino in ospedale. Assieme a Stoner, ci saranno altri grandi piloti del passato come Loris Capirossi, Marco Melandri, Randy Mamola, Troy Bayliss e Carlos Checa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA