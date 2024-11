Ultraviolette a EICMA tra mobilità elettrica e prestazioni

Il marchio Ultraviolette è sbarcato alla 110ª Edizione di EICMA lanciando la sua F77 Mach 2 in Europa ma anche presentando due altre novità come la moto da gara F99 e la futuristica Concept X, tra mobilità elettrica e alte prestazioni.

Venduta a 9.990 euro, la F77 Mach 2 punta al mercato delle moto elettriche con prestazioni esaltanti e un design all'avanguardia. La F77 Mach 2 può contare su una propulsione che offre 40,2 CV e 100 Nm di coppia, accelerando da 0 a 60 km/h in soli 2,8 secondi.

Dotata di una batteria da 10,3 kWh, introduce anche funzioni avanzate come la console intelligente e gli aggiornamenti OTA.

Con una velocità massima di 155 km/h, una posizione di guida aggressiva e un design dei fari a LED, la F77 Mach 2 è progettata per combinare innovazione di avanguardia con prestazioni dinamiche.

"Ultraviolette - ha commentato Narayan Subramaniam, co-fondatore e ceo del marchio - è in viaggio per creare una gamma estesa di veicoli elettrici destinati a un pubblico globale. La F77 Mach2, la piattaforma di gara F99 e la Concept X fanno parte della nostra visione di costruire un futuro elettrico che offre ai piloti più scelte che armonizzano prestazioni e design".

Se poi la F99 di Ultraviolette è una moto elettrica avanzata e ad alte prestazioni sviluppata per spingere i limiti della tecnologia dei veicoli elettrici, la nuova Concept X invece offre uno sguardo sul futuro della mobilità elettrica.

