Vespa Gts 310 è la più potente mai realizzata

Un cuore nuovo per l'ammiraglia della famiglia Vespa, che ad EICMA 2024 si presenta in versione Gts 310. Presentata come la Vespa dei record la nuova arrivata è la più potente, scattante e veloce mai realizzata in quasi ottanta anni di storia della due ruote celebre nel mondo.

Il cuore di questa evoluzione è il nuovo motore da 310cc, una unità che, partendo dalla base del propulsore da 278cc raffreddato a liquido, lo evolve profondamente, con oltre il 70% dei componenti completamente nuovi, con nuove misure e quindi con nuove e migliori prestazioni.

La corsa del monocilindrico aumenta da 63 a poco oltre 70mm, portando così la cilindrata da 278 a 310cc e la potenza a 25 CV.

Cresce anche la coppia e, grazie alla corsa più lunga, l'elasticità di marcia. Tutte evoluzioni tecniche che migliorano la facilità di guida di Vespa. La coppia erogata a basse velocità e disponibile già alla prima apertura del gas, dona una ripresa potente ma progressiva nelle situazioni di rallentamento e ripartenza, tipiche della guida urbana.

L'evoluzione tecnica regala sensazioni completamente nuove in sella a Vespa Gts 310, unendo potenza e dolcezza e rendendo la guida più fluida e appagante. Le doti da 'Gran Turismo Sportivo' della ammiraglia Vespa vengono così esaltate da prestazioni mai toccate prima, così da rendere la nuova motorizzazione adatta per l'ambiente metropolitano come per il viaggio del weekend o per la vacanza estiva.

Vespa Gts è offerta in tre versioni distinte, a cominciare dalla versione più classica di Vespa Gts, offerta nelle tinte Beige Avvolgente, Nero Convinto e Verde Amabile. La versione Vespa Gts Super aggiunge un elevato livello di sportività mentre Vespa Gts SuperSport è il massimo della sportività su Vespa.

