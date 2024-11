Salvini, Eicma è un orgoglio italiano e lombardo

"Eicma è un orgoglio italiano e lombardo: tante aziende, aumentano gli espositori, arrivano tanti stranieri a guardare, a comprare. Significa business per Milano e la Lombardia". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini all'inaugurazione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote che ha aperto oggi a Rho Fiera Milano.

"Il settore delle due ruote cresce di tanto. Fortunatamente non ha i problemi delle follie ideologiche da 'tutto elettrico', imposte dall'Europa, perché il settore dell'auto sta soffrendo parecchio - ha aggiunto -. L'importante è continuare ad aiutare la crescita senza mettere ostacoli: dove ci sono moto e motorini c'è meno traffico, più fluidità e sicurezza. Spero che non ci siano sindaci che rendano difficile la vita".



Salvini, entro Natale operativo nuovo codice della strada

Il nuovo codice della strada "arriva per l'approvazione finale la prossima settimana in aula, e quindi conto che sia legge dello Stato entro Natale". Lo ha detto il ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, a margine di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote che si apre alla Fiera di Milano a Rho. "Conto che sia un regalo di Natale perché ad esempio per le due ruote porta sicuramente più sicurezza - ha concluso -. Conto che entro Natale sia operativo e che si scenda sotto quota 3mila morti che è il dramma degli ultimi anni".

