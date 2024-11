Salvini, a Milano complicare la vita alle moto non aiuta

Nel 2025 scatteranno nuovi divieti per l'ingresso in Area C, la ztl del centro di Milano, per le moto. "Faremo il possibile per ragionare col sindaco Sala e portarlo a cambiare idea sui modi e sui tempi - ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a margine di Eicma, il Salone internazionale dedicato alle due ruote che si apre alla Fiera di Milano-Rho -. Le due ruote occupano meno spazio, inquinano meno e in città congestionate come Milano e Roma complicare la vita a moto e motorini non aiuta".

"Ci ragioneremo perché lasciare fuori da Milano migliaia di due ruote non è una scelta intelligente per il traffico", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA