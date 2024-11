Sala, un sogno avere anche le bici al centro di Eicma

"Io sono una fanatico della bicicletta, è un mercato straordinario. Sarebbe un sogno per Milano riavere anche la bicicletta al centro di Eicma, se fosse possibile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'inaugurazione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote che ha aperto oggi a Rho Fiera Milano.

"La politica si confronta sulla mobilità ed è chiaro che le due ruote possono svolgere un ruolo positivo in città per quanto riguarda i, traffico - ha aggiunto -. Poi ci possiamo confrontare sulle misure che prendiamo, se sono giuste o non giuste ma sul traffico bisogna lavorare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA