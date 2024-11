Gruppo Piaggio ad EICMA tra storia e innovazione

E' una partecipazione ad EICMA 2024 nel segno del consolidamento della propria posizione di primo costruttore europeo di scooter e moto, uno dei principali player a livello globale, quello del Gruppo Piaggio.

Nel 2023 il Gruppo ha venduto nel mondo 559.500 veicoli, registrando un fatturato di 1.994,6 milioni di euro. L'utile netto è stato pari a 91,1 milioni di euro, il risultato migliore di sempre. Inoltre, il margine lordo è cresciuto del 3,6%, l'Ebitda si è attestato a 325 milioni, in progresso del 9%.

A EICMA 2024 si confermano il rinnovamento e all'ampliamento della gamma moto coi marchi Aprilia e Moto Guzzi. Dalla sportività al viaggio, dai circuiti alle piste off-road più impegnative, le nuove proposte vanno incontro alla domanda di avventura dei motociclisti.

Allo stand del Gruppo Piaggio ad EICMA, le principali novità riguardano anche Aprilia Tuono 457, che nasce sulla piattaforma tecnica di RS 457 ed è destinata a soddisfare le necessità di mobilità e divertimento dei giovani motociclisti. Mantenendo intatti i valori essenziali caratteristici di tutte le Tuono, la nuova arrivata si presenta in una vesta inedita, Aprilia Tuareg Rally è invece la Tuareg più specialistica, strettamente derivata dalla versione da competizione di Aprilia Racing che ha vinto l'Africa Eco Race e il campionato italiano Motorally. Rispetto alla Tuareg, si distingue per l'allestimento di serie dall'anima racing, votato maggiormente all'offroad.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA