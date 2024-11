Al via l'81/a edizione di Eicma, 'è già da record'

Si annuncia già come un'edizione da record quella dei 110 anni di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote che ha preso il via a Rho Fiera Milano, con oltre 770 espositori, 45 Paesi rappresentati e 2136 marchi. Due giorni, il 5 e 6 novembre, sono dedicati alla stampa e agli operatori del settore, poi da giovedì 7 a domenica 10 i padiglioni saranno aperti al pubblico.

L'81esima edizione racconta il presente e il futuro delle mobilità su due ruote. "Celebriamo guardando sempre al futuro -ha detto Pietro Meda, presidente di Eicma nel corso dell'inaugurazione - . I 110 anni sono il frutto di un grande lavoro e di una visione che deve proseguire, le due ruote ci regalano la metafora dell'equilibrio, che ti fa stare in piedi.

E noi dobbiamo capire con equilibrio che dobbiamo continuare e trasformaci da fiera a evento vero e proprio".

"Eicma è ricresciuta soprattutto dopo il Covid, da 4 padiglioni del 2021 siamo a 10 padiglioni oggi - ha detto Paolo Magri, amministratore delegato Eicma -. Abbiamo grandi numeri in questa edizione, una presenza dall'estero che supera la maggioranza, non solo grazie alla Cina ma da tutto il mondo.

Siamo molto soddisfatti di un'edizione che credo sarà un record in tutti i sensi".

"Eicma per noi è qualcosa di entusiasmante, sviluppo di nuove idee e innovazioni, evento fondamentale per le aziende che partecipano", ha detto il presidente di Ancma Mariano Roman che poi ha parlato anche dell'importanza dell'elettrico. "La mobilità elettrica sta ancora soffrendo la mancanza di strutture che possono alimentarla soprattutto nelle città - ha detto - e un aiuto da parte delle amministrazioni potrebbe essere una grande spinta".

"È una fiera molto importante anche perché il made in Italy in questo settore è punto di riferimento nel mondo - ha concluso il presidente di Ice Matteo Zoppas -, abbiamo una leadership indiscussa soprattutto per la qualità ".



