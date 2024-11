Tutto pronto per Eicma 2024, nel segno dei 110 anni

Dieci padiglioni occupati, 770 espositori, più di 2100 marchi provenienti da 45 Paesi, oltre 330mila metri quadrati occupati nell'intero quartiere espositivo, un record storico. É tutto pronto per l'edizione numero 81 di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote, che si tiene dal 5 al 10 novembre a Fiera Milano-Rho. La manifestazione celebra il traguardo, unico al mondo, dei 110 anni di storia, con novità, anteprime mondiali, spettacoli e gare, il ritorno di tutte le case costruttrici più importanti, i campioni e le leggende del motorsport, il gaming, una mostra di moto storiche, le start up e la sicurezza su due ruote.

Le aziende hanno risposto ancora in massa, confermando "l'attrattività e l'attualità del modello espositivo di Eicma", come ha rimarcato Paolo Magri, ad della manifestazione, "non solo a questa edizione il 26% degli espositori arriva per la prima volta in Eicma, il 70% sono imprese internazionali da ogni continente". Inoltre saranno occupati due padiglioni in più rispetto all'anno scorso, quattro rispetto al 2022. "E poi segniamo importanti ritorni, che vanno a completare l'intero panorama dei costruttori - ha aggiunto -: un'offerta espositiva veramente ricchissima, che si unisce a quella dell'intrattenimento, dello spettacolo e delle aree speciali che abbiamo sviluppato". E poi torna il contenuto più adrenalinico: MotoLive, l'area esterna dove il pubblico potrà assistere gratuitamente a competizioni, ma anche lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Due giorni, il 5 e 6 novembre, saranno dedicati alla stampa e agli operatori del settore, il lato B2B della kermesse milanese, e poi da giovedì 7 a domenica 10 i padiglioni di Fiera Milano a Rho saranno aperti al pubblico. Con una novità, il biglietto pomeridiano, introdotto dall'organizzazione per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, valido dalle 13.30 fino alla chiusura della manifestazione. Domani taglio del nastro con Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Matteo Zoppas, presidente di Ice, Pietro Meda, presidente di Eicma e Paolo Magri, amministratore delegato Eicma.



