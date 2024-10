Yamaha aggiorna la gamma Tracer 9 per il 2025

Yamaha aggiorna la sua offerta sport touring per il 2025 e punta sulle nuove Tracer 9, Tracer 9 GT e Tracer 9 GT+. Obiettivo dichiarato, quello di rendere ancora più sofisticata una delle gamme più vendute del marchio.

Alimentata dal motore a tre cilindri CP3 da 890 cc, la gamma Tracer 9 2025, con i suoi tre modelli, ridefinisce anche le aspettative nella classe Touring per i 'pesi medi'. Le nuove moto utilizzano l'innovativo sistema Y-AMT (Yamaha Automatic Manual Transmission) di Yamaha e tecnologie adattive all'avanguardia.

Tra queste, anche sospensioni elettroniche, cruise control e il primo faro Matrix LED al mondo, con specifiche che vanno molto al di là dello standard della categoria. Il leggero telaio in alluminio pressofuso CF in stile Deltabox mostra in modo inequivocabile il DNA sportivo di Yamaha.

I modelli Tracer 9 hanno anche una nuova scocca snella e un parabrezza più ampio, regolabile, progettato per aumentare la protezione dal vento, pur mantenendo il suo approccio compatto e sportivo.Tutti i modelli della gamma sono dotati di un cruscotto TFT da 7", che può essere impostato su uno dei tre temi distintivi.

I modelli Tracer 9 GT montano le sospensioni elettroniche, il parabrezza regolabile elettricamente, le manopole riscaldate sul manubrio, il sistema Smart Key, il cruise control e l'innovativo faro a LED Matrix di Yamaha.

Il modello Tracer 9 GT+ vanta poi la gamma completa di strumenti radar assistiti, che forniscono cruise control adattivo, rilevamento dei punti ciechi e l'avviso per le collisioni anteriori, oltre al controllo di mantenimento del veicolo, al sistema di frenata unificato e a quello di controllo della pressione delle gomme.



