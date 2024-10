City-X è il primo scooter a ruota alta di Velocifero

Si chiama City-X il promo scooter a ruota alta di Velocifero. Equipaggiato con un motore a 4 tempi e 4 valvole, lo scooter è pensato specificamente per l'Italia, dove questo segmento rappresenta quasi il 50% del mercato.

City-X sarà disponibile nelle cilindrate 125cc e 180cc.

Ideato e disegnato da Alessandro Tartarini, il nuovo arrivato è stato concepito per catturare l'attenzione con un design contemporaneo e un'impronta sportiva, enfatizzata dalla disposizione dei gruppi ottici sullo scudo. Le ruote da 16 pollici, elemento distintivo del modello, hanno l'obiettivo di aggiungere stabilità e comfort di marcia su ogni tipologia di percorso urbano.

La dotazione tecnologica si completa con l'ABS di serie e un display da 5 pollici con tecnologia TFT intuitiva e completa.

"Siamo entusiasti - ha commentato Alessandro Tartarini - di entrare nel segmento degli scooter a ruota alta con City-X, un veicolo Euro 5+ non solo capace di affrontare con sicurezza le superfici stradali più irregolari, ma che si distingue per un design sportivo e moderno. Un mix di stile e funzionalità che rappresenta perfettamente la nostra filosofia".

Velocifero City-X, che sarà commercializzato in cinque diversi colori, ovvero grigio, nero, rosso, bianco e blu, debutterà sul mercato italiano ed europeo nella primavera del 2025, con un prezzo di listino di 2.990 euro. Le prenotazioni sono già aperte presso la rete di vendita ufficiale di Velocifero.

A Eicma 2024, presso lo stand Velocifero (Pad. 9 Stand I58), sarà presente l'intera gamma della Casa, incluse le novità City-X e Mobster, affiancati da un nuovo e inedito modello che verrà svelato nei prossimi giorni.



