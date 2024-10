Suzuki ad Eicma 2024 tra novità e spettacolo

In occasione dell'imminente edizione 2024 di Eicma, Suzuki si prepara a svelare numerose novità per il 2025. L'Esposizione Internazionale delle due ruote aprirà le sue porte al pubblico da giovedì 7 novembre e oltre alle attese novità del 2025, lo stand Suzuki offrirà una panoramica sull'intera gamma con l'aggiornamento di alcuni modelli e nuove colorazioni.

La GSX-S1000, streetfighter per eccellenza, si arricchisce per esempio del nuovo display TFT da 5 pollici che permette di monitorare chiaramente tutte le informazioni di guida e sarà disponibile nelle due nuove colorazioni Argento Vancouver e Blu Atene. Anche la Adventure Tourer V-STROM 1050DE 2025 sfoggerà nuove colorazioni come il Bianco Washington e il Nero Praga.

I visitatori potranno ammirare anche la Hayabusa in Verde Caracas, Argento Melbourne e Nero Dallas, oltre alla GSX-S1000GX in un brillante Rosso Madrid. La versatile V-STROM 800DE sarà proposta nelle livree Nero Dubai, Bianco Oslo e Giallo Petra.

Nell'area dedicata al motocross saranno esposte le RM-Z250 e RM-Z450.

L'anima racing di Suzuki sarà rappresentata dalla GSX-R1000R del Team Suzuki Yoshimura Sert, che ha trionfato per la ventesima volta nel Mondiale FIM EWC chiudendo la stagione con la vittoria al Bol d'Or. Non mancherà nemmeno la GSX-R1000R del Team CN Challenge che rappresenta una grande sfida tecnologica: una supersportiva alimentata da carburante sostenibile e dotata di componenti realizzati con tecnologie eco-compatibili.

Le attività di Suzuki proseguiranno anche lungo il Viale Italia, la via principale della Fiera di Rho, tra i padiglioni 18 e 22, dove spiccheranno la GSX-8R Cup e la Swift 8R Cup one-shot. La 8R Cup è la versione pronto pista della sportiva GSX-8R che ha debuttato al Suzuki Motor Fest 2024 di Misano.

La Swift 8R Cup è invece una versione esclusiva one-shot della celebre e compatta vettura della gamma Suzuki, che richiama i colori e lo spirito della 8R Cup. La V-STROM 800DE sarà poi protagonista della Champions Charity Race nell'area esterna MotoLive, una gara in cui piloti e leggende del motociclismo si sfideranno in duelli ad eliminazione diretta.





