Honda aggiorna le sue CMX500 e CMX1100 Rebel

La gamma Honda si evolve in vista del 2025 e nella lista ci sono anche le nuove CMX500 Rebel 2025 e CMX1100 Rebel 2025, la famiglia di custom che ha conquistato i due gradini più alti del podio delle vendite di questo segmento in Europa nel 2023.

La CMX500 Rebel riceve numerosi aggiornamenti che ne migliorano il comfort di guida, danno spazio a nuove colorazioni e aumentano la praticità quotidiana. I nuovi tamponi di fine corsa degli ammortizzatori posteriori, per esempio, migliorano l'assorbimento dei fondi sconnessi, mentre la sella è stata riprogettata, riprofilata e imbottita con una nuova schiuma in grado di migliorarne la comodità senza modificare accessibilità e altezza.

La posizione del manubrio è stata modificata per assecondare una seduta più rilassata e naturale. Confermata per il 2025 la CMX500 Rebel 'Plus', provvista di carenatura del faro con cupolino fumé, soffietti e cover forcella, speciale sella marrone con impuntura a trama di diamante e cerchi color bronzo.

Anche la CMX1100 Rebel DCT, che è nata come top di gamma della famiglia Rebel nel 2021, riceve svariati aggiornamenti, tra prestazioni del motore, comfort, ergonomia, triangolazione di guida e nuove tecnologie di bordo. Insieme a queste migliorie debutta anche la nuova arrivata in famiglia, la CMX1100 Rebel S.E. DCT, versione pensata per essere una 'special di serie'.

La Rebel 1100 S.E. incarna il carattere della vera street custom grazie a dettagli come la carenatura del faro in tinta, i soffietti copristeli e il parafango anteriore corto, tutti accessori della vasta gamma di Accessori Originali Honda.

Inoltre, l'inedita 'S.E.' è la prima moto Honda, escludendo la RC213V-S, con specchietti retrovisori end-bar di serie.

Il possente bicilindrico parallelo frontemarcia di 1.084 cc è stato rivisto e messo a punto per il 2025. Adesso il rapporto di compressione aumentato regala alla Rebel maggior carattere, potenza (+1,4 CV) e un'erogazione ancora più corposa e decisa ai regimi medio-bassi.



