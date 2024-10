Aprilia Tuareg Racing protagonista nel Motorally

Aprilia Tuareg Racing domina nella stagione 2024 del Campionato Italiano Motorally. L'ultima tappa disputata a Olbia, in Sardegna, ha infatti consacrato i titoli di Jacopo Cerutti nella classe G-1000 e di Claudio Spanu nella classe FX.

Jacopo Cerutti ha coronato la stagione vincendo il titolo della classe G-1000 per la seconda volta consecutiva, nella giornata di sabato, con un giorno di anticipo. È stata una stagione ricca di successi per Cerutti, con cinque vittorie e otto podi nella classe G-1000 su otto gare, oltre a una vittoria e tre podi nella classifica assoluta.

A rendere unica questa stagione, è stata la prima vittoria di una bicilindrica nella classifica assoluta del Motorally nella tappa di Rapino. Lo scorso weekend si è disputata anche la seconda e ultima prova del Campionato Italiano Raid TT, che Cerutti ha conquistato aggiudicandosi anche questo titolo.

Obiettivo centrato anche per Claudio Spanu, al debutto sulla Tuareg 660, che ha vinto entrambe le gare a Olbia, aggiudicandosi così il titolo della classe FX, categoria dedicata alle moto rally raid, in sella a Tuareg 660. Stagione solida anche per Francesco Montanari che, impegnato nella G-1000, ha concluso l'ultima tappa di Olbia con un quinto e un sesto posto.

Le Aprilia Tuareg 660, sviluppate in stretta collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, si sono imposte come moto di riferimento, dimostrando competitività e affidabilità e segnando un capitolo storico per le bicilindriche nel campionato con la vittoria nella classifica assoluta nella tappa di Rapino.

"La stagione perfetta non esiste - ha commentato Cerutti - ma l'importante è aver raggiunto il primo obiettivo: vincere il Campionato. Tra i traguardi, anche il primo posto nella classifica assoluta a Rapino e diversi podi nell'assoluta erano nei nostri piani. Sono contento perché abbiamo lottato con piloti di altri team e con moto completamente diverse, una sfida che ci ha spinto a dare sempre il meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA