MotoGP: torna Iannone, sostituirà Di Giannantonio

Andrea Iannone tornerà a correre in MotoGP. Infatti sostituirà Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati VR46 in occasione dei gran premi di Malesia e Valencia, ultimi due appuntamenti del Mondiale in programma a novembre. Il 35enne Iannone prenderà il posto di Giannantonio, che dopo le gare in Australia e Thailandia tornerà in Italia per operarsi alla spalla sinistra.

Iannone non gareggia nella classe regina del Motomondiale dal 2019 e tornerà in scena proprio a Sepang, dove risultò positivo a un test antidoping che gli costò una squalifica di quattro anni.



