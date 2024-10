Nuovo appuntamento, quello in programma per domani 17 ottobre, con il programma della Ducati World Première 2025.

Alle ore 16, la casa di Borgo Panigale svelerà infatti un modello che punta festeggiare un'importante ricorrenza per una Ducati senza tempo. Tutti i dettagli del nuovo modello Ducati verranno svelati giovedì 17 ottobre alle 16.00 su Ducati.com.





