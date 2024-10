Eicma compie 110 anni, 'guadagniamoci la lode'

"Guadagniamoci la lode". Con questa speranza il presidente di Eicma Pietro Meda ha aperto all'Adi Design Museum di Milano la presentazione della 81esima edizione dell'esposizione internazionale delle due ruote, che taglia il traguardo dei 110 anni.

"Eravamo una fiera - aggiunge Meda -, ora siamo un evento di costume internazionale". Dal 5 al 10 novembre a Fiera Milano-Rho, Eicma apre con dieci padiglioni, 330mila metri quadri (entrambi record), 770 espositori e oltre 2100 marchi da 45 Paesi.

"Siamo molto soddisfatti - rimarca il Ceo di Eicma Paolo Magri -, il 70% degli espositori proviene dall'estero, i nuovi espositori sono il 26%. Il settore moto è in salute: nei primi sei mesi in Europa si è registrato un aumento del 2%, in Italia addirittura è sopra il 5%".

Un'industria cruciale nell'economia del Paese come sostiene Matteo Zoppas, presidente dell'Ice. "L'Italia genera 4 miliardi di esportazioni. I risultati sportivi sono il nostro miglior marketing".

Confermato lo spazio per il gaming (per avvicinare i più giovani), il piatto forte resta MotoLive con le sfide tra i piloti. In pista, per l'occasione, tornerà anche l'ex campione del mondo Casey Stoner.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA