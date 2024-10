Honda Africa Twin alla conquista dell'Himalaya

Una scalata su due ruote all'Himalaya, con un tempo totale di 8h 04' 14", per Honda Africa Twin che ha risalito quattro passi per un'altitudine complessiva di 21.400 metri. Il team di piloti in sella alle Honda Africa Twin, grazie ad una preparazione meticolosa che gli ha permesso di superare le difficoltà legate alle massime altitudini, ha raggiunto quattro passi Himalayani nella regione della Ladakh.



La squadra composta da Carlo Fiorani (Honda), Salvo Pennisi (Metzeler), i giornalisti Thorsten Dentges (Motorrad) e Carlo Pettinato (Due Ruote), oltre alla pilota Francesca Gasperi e al prorider/content‑creator Marco Aurelio Fontana, ha infatti unito con una traccia mista fuoristrada e asfalto di oltre 300 km, i passi Tsaga La, Photi La, Umling La e Nurbula, stabilendo un tempo totale difficile da battere.

Le moto utilizzate sono state le Honda Africa Twin perfettamente di serie, sia in versione ES con ruota da 21" che in versione Adventure Sports con ruota da 19", equipaggiate con pneumatici Metzeler Karoo 4 e scarichi SC-Project, un mix si è rivelato vincente per superare con facilità le difficoltà del percorso.

Il via è stato dato dal lago Pangong, vicino al confine con la Cina, il giorno 3 Settembre alle ore 7 in punto. Il primo passo himalayano, Tsaga La, è stato rapidamente raggiunto dopo circa 70 chilometri di una pista scorrevole, con guadi e fondo sabbioso.

Il tempo di una foto e lo squadrone di Africa Twin si è lanciato verso il secondo passo, il Photi La, guidando attraverso una strada di montagna molto stretta e tortuosa con un asfalto molto rovinato e a tratti assente. L'altezza di oltre 5000 metri si è fatta sentire su piloti e moto.

Dopo la discesa dal passo Photi La, la squadra ha rapidamente raggiunto la massima altitudine prevista dalla spedizione, il passo Umling La, che con i suoi quasi 5900 metri è al momento il più alto passo del mondo raggiungibile con un veicolo.

Scendendo, i piloti sono passati dal Nurbula pass, anch'esso ampiamente oltre i 5.000 metri, ultima tappa di questa avventura.

