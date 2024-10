Bmw Motorrad rinnova gli scooter C400 X e C400 GT

Con gli aggiornamenti per Bmw C 400 X e C 400 GT, Bmw Motorrad punta ad offrire due veicoli premium per il segmento degli scooter di medie dimensioni. Il C 400 X si distingue per le sue caratteristiche dinamiche enfatizzate, mentre il C 400 GT è la versione Gran Turismo adatta al touring.

Oltre ai miglioramenti tecnici, i due veicoli sono stati dotati di nuove caratteristiche, colori e accessori. Il propulsore rimane il collaudato motore monocilindrico con una potenza di 25 kW (34 CV) a 7.500 giri/min e una coppia massima di 35 Nm a 5.750 giri/min.

La potenza viene trasmessa tramite una trasmissione CVT a variazione continua e un braccio oscillante powerset ad alta rigidità torsionale. Sia il C 400 X che il C 400 GT sono ora dotati di Bmw Motorrad ABS Pro di serie. Grazie alla frenata assistita dall'ABS ad angolo di piega, la sicurezza è maggiore anche nelle frenate in curva.

L'ABS Pro impedisce il bloccaggio delle ruote anche quando la leva del freno viene premuta rapidamente e riduce le brusche variazioni della forza di sterzata, evitando così il sollevamento indesiderato del veicolo anche durante le frenate più brusche.

I due scooter sono ora dotati di serie di un grande display TFT da 6,5 pollici, per una maggiore varietà di informazioni, qualità del display e facilità d'uso. In combinazione con l'applicazione Motorrad Connected, il display è collegato al multi-controller sul manubrio sinistro e può essere utilizzato in modo rapido, sicuro e comodo.

Maggiore anche lo spazio di stivaggio sotto la sella che consente di riporre un numero ancora più grande di bagagli. Con il Bmw C 400 X il volume di stivaggio è aumentato di 3 litri, mentre con i C 400 GT, comprese le tasche anteriori, di ben 12 litri. Il C 400 GT è dotato anche di serie di un parabrezza regolabile manualmente e può essere equipaggiato in fabbrica con un portapacchi come parte dell'equipaggiamento opzionale.



