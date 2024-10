Festa in Italia per i primi quarant'anni di Honda SH

I primi quarant'anni di storia di Honda SH sono stati celebrati da Honda Italia, insieme ai suoi associati, al top management di Honda Giappone e Honda Europa, ai rappresentanti dell'R&D e delle vendite, a Honda Vietnam e ai fornitori.



Dal suo debutto nel 1984 questo scooter a ruote alte ha conquistato il cuore di milioni di clienti a suon di design, affidabilità e prestazioni, diventando uno dei protagonisti della mobilità urbana, mantenendo da anni una posizione di leader nel mercato di riferimento.

Lo stabilimento di Honda Italia, unico sito manifatturiero due ruote Honda in Europa, occupa oggi oltre 1.000 Associati e produce 8 modelli, ovvero gli SH 125, 150 e 350, il Forza 125, 250 e 350, l'ADV 350 e la CB 125R. Per l'attuale anno fiscale il piano di produzione supererà le 141.000 unità, i numeri più alti dal 2009. Ad oggi circa un terzo della produzione è rappresentato dai modelli SH.

A fare gli onori di casa durante la cerimonia, svoltasi nell'area di produzione, il Presidente di Honda Italia Akira Toyama e il direttore Marcello Vinciguerra che hanno rimarcato la centralità delle persone per la continuità futura dello stabilimento di Atessa.

Il presidente e direttore di Honda Motor Europe, Katsuhisa Okuda, ha posto la sua firma sulla show bike celebrativa SH125, customizzata per l'occasione con colorazioni evocative di passato e futuro. "L'SH è un modello che ci scorre nelle vene - ha dichiarato Marcello Vinciguerra, direttore di stabilimento Honda Italia - che negli anni si è identificato con il Made in Italy. Uno scooter elegante, agile, sostenibile e di alta qualità. Un prodotto che rispecchia esattamente la semplicità e la concretezza che coltiviamo nella nostra Azienda".

