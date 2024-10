Triumph Trident 660 si rinnova in vista del 2025

La Triumph Trident 660 si aggiorna per il 2025 con numerose novità. L'unica roadster a 3 cilindri della sua categoria è dotata ora di nuove funzionalità di serie ancor più focalizzate sul divertimento ed il piacere di guida, nuove sospensioni migliorate e tre colori e grafiche dai toni rinnovati.

La Trident 660 nella sua nuova veste 2025 presenta una ciclistica migliorata ed equilibrata che la rendono estremamente maneggevole, uno stile moderno e allo stesso tempo retrò abbinato ad un pacchetto tecnologico avanzato. La nuova Trident 660 presenta inoltre un'elevata qualità dei dettagli, oltre a costi di manutenzione bassi.

La nuova Trident 660 è ancor più tecnologica grazie ad Optimised Cornering ABS e Traction Control, Triumph Shift Assist e cruise control di serie. Il display TFT integrato e il sistema di connettività Bluetooth MyTriumph offrono inoltre ai motociclisti la navigazione turn-by-turn, la possibilità di effettuare chiamate e il controllo della musica.

Sono inoltre disponibili tre modalità di guida, tra cui la nuova configurazione Sport. "Abbiamo lanciato la Trident 660 per la prima volta nel 2020 con una combinazione unica di prestazioni e carattere esaltanti - ha commentato Paul Stroud, chief commercial officer di Triumph Motorcycles - grazie al motore a tre cilindri, una maneggevolezza incredibile e uno stile britannico deciso. Con un costo complessivo di manutenzione della moto inferiore rispetto ai competitors, la Trident 660 si è dimostrata popolare in tutto il mondo tra i motociclisti di tutte le età e di ogni livello".

Il prezzo della nuova Trident 660 è invariato e pari a 8.395 euro, con costi di gestione contenuti grazie all'intervallo di manutenzione fissato a 16.000 km.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA