Ducati World Première torna nel segno della tradizione

Prosegue il percorso della Ducati World Première che attraverso i suo appuntamenti online sta svelando passo per passo tutte le prossime novità in arriva dalla casa di Borgo Panigale.

Il prossimo passo è quello in calendario per lunedì 7 ottobre, quando la web series firmata Ducati avrà come protagoniste due novità pensate per entusiasmare gli appassionati con stilemi e colori legati strettamente alla tradizione Ducati.

L'appuntamento da segnare in calendario, che avrà il titolo di 'You can wear black and time', è quello di lunedì 7 ottobre alle 16.00, che sarà trasmesso online su Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati.

