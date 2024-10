Honda NT1100, la 'touring-crossover' si aggiorna

Perfetta combinazione tra prestazioni coinvolgenti e bilanciate, la NT1100 è entrata a far parte della gamma Honda nel 2022 e da subito ha riscosso successo in tutta Europa, al punto da conquistare il gradino più alto del podio come tourer più venduta nel 2023. Per il 2025 l'impronta stilistica della NT1100 è stata aggiornata e affinata per offrire una silhouette più snella e accattivante ed un profilo dall'eccellente efficienza aerodinamica, senza sacrificare la posizione di guida incentrata sull'impiego turistico. I nuovi tratti estetici sono enfatizzati dal doppio faro anteriore con luci diurne DRL che - grazie anche all'elegante e funzionale integrazione degli indicatori di direzione - sfoggia una firma luminosa unica e sofisticata.

Il bicilindrico parallelo di 1.084 cc è stato oggetto di una messa a punto che ha portato ad un incremento consistente di prestazioni. I profondi aggiornamenti ad aspirazione, accensione e scarico hanno permesso al motore di guadagnare il 7% di coppia ai bassi e medi regimi, mantenendo invariata la potenza massima.

L'incredibile efficienza e il serbatoio da 20,4 litri portano l'autonomia a ben 400 km.

Sempre fedele al concetto di 'touring-crossover' migliorando i livelli di comfort e praticità, la nuova NT1100 si distingue per i profili aerodinamici rivisti dei deflettori, superiori e inferiori, che lavorano per deviare flussi d'aria e turbolenze, garantendo una miglior protezione dal vento; a questo scopo si unisce anche il nuovo ed allungato parafango anteriore. Il parabrezza adesso può essere regolato con la sola mano sinistra rimanendo seduti, mentre la sella ridisegnata è più ampia e offre maggior supporto durante i viaggi.

L'intervento dell'elettronica a supporto degli ausili alla guida è stato nettamente migliorato grazie all'introduzione della Piattaforma Inerziale (IMU) a 6 assi che assicura grande sicurezza tramite il Controllo di Trazione su 3 livelli HSTC (Honda Selectable Torque Control) con Controllo Antimpennata integrato, l'ABS con funzione Cornering e il Controllo del Sollevamento del Posteriore. L'IMU è impiegata anche nella gestione dei tre Riding Mode predefiniti - 'Urban', 'Rain', e 'Tour' - ai quali si aggiungono User 1 e 2 completamente personalizzabili in tutti i parametri.

Un aggiornamento in grado di elevare l'esperienza turistica a bordo della NT1100 DCT è l'introduzione della versione Electronic Suspension (equipaggiata con sospensioni a controllo elettronico Showa EERA™ (Showa Electronically Equipped Ride Adjustment). Le avanzate Showa EERA™ offrono un'ottimizzazione dello smorzamento idraulico in tempo reale e in ogni condizione di guida, oltre alla possibilità di regolare il precarico molla dell'ammortizzatore posteriore anche in movimento.

L'evoluzione del nuovo modello sta sicuramente nell'aggiornamento apportato all'inimitabile cambio doppia frizione a 6 rapporti DCT (Dual Clutch Transmission) di Honda.

La dotazione di serie dalla NT1100 comprende: schermo touch TFT a colori da 6,5 con grafiche del menù personalizzabili e connettività Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto per smartphone; Cruise Control, manopole riscaldabili, due prese di ricarica una da 12V e l'altra USB-A, indicatori di direzione a disattivazione automatica, segnalazione della frenata di emergenza ESS (Emergency Stop Signal) e cavalletto centrale, tutto di serie.



