MV Agusta debutta alla Milano Watch Week

Tutto pronto per il debutto di MV Agusta alla prima edizione della Milano Watch Week, in programma dal 4 al 6 ottobre. Il marchio motociclistico varesino presenterà infatti alcune delle sue creazioni più esclusive di Motorcycle Art sia all'interno della cornice della Terrazza Martini a Milano che in una serie di eventi su invito. Alla Milano Watch Week, nuovo evento e punto di riferimento per coloro che apprezzano l'incontro tra una meticolosa lavorazione artigianale ed un'eleganza senza tempo, MV Agusta punterà sul suo approccio al lusso e alla precisione che riflette quella dei maestri orologiai.

"MV Agusta rappresenta il parallelismo più prossimo tra l’arte orologiera di alta gamma e l'industria motociclistica - ha commentato Edoardo Armentano, co-fondatore della Milano Watch Week - ed è un marchio profondamente radicato nel suo territorio d'origine, dove ogni prodotto è realizzato a mano. Posso facilmente paragonarlo ad alcuni dei marchi di orologi più iconici al mondo".

